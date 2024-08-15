  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Metrelerce sürüklendi! Otomobil çocuğa böyle çarptı
Yerel

Metrelerce sürüklendi! Otomobil çocuğa böyle çarptı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 16:35:00 -

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Sultan Kılıç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarında meydana geldi. A.C.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşan Sultan Kılıç'a (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç, metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından önce Bismil Devlet Hastanesine, daha sonra durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırarak tedavi altına aldı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin incelemesi sürüyor.

Malatya'da feci kaza: Ölüler var
Malatya'da feci kaza: Ölüler var

Gündem

Malatya'da feci kaza: Ölüler var
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maltepe’de kaza yapan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı
Maltepe’de kaza yapan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı

Yerel

Maltepe’de kaza yapan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı

Kaza anı kamerada! Motosikletli tırın altında kaldı
Kaza anı kamerada! Motosikletli tırın altında kaldı

Yerel

Kaza anı kamerada! Motosikletli tırın altında kaldı

Gercüş'te trafik kazası
Gercüş'te trafik kazası

Yerel

Gercüş'te trafik kazası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23