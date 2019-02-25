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Metrelerce savruldu! Öğretmenden kahreden haber

Antalya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 06:20
Metrelerce savruldu! Öğretmenden kahreden haber

Antalya'da üzücü bir trafik kazas meydana geldi. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. ÖğretmenBurhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 06:11
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Burhanettin Şirin
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