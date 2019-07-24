Metiner’den tahliye yorumu: Hakan Atilla’nın şahsında Türkiye yargılandı, Erdoğan boyun eğmedi Türkiye kazandı

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci-Yazar Mehmet Metiner, ABD’de 32 ay hapis yatan Mehmet Hakan Atilla’nın Türkiye’ye gelişiyle ilgili yeniakit.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu.

“Yargılamanın bütün argümanları FETÖ’cü şahitlerin iftiralarından oluştu”

Mehmet Metiner, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılandıktan sonra hapis cezası alan Mehmet Hakan Atilla’nın durumuna ilişkin şöyle konuştu:

“Hakan Atilla ABD’nin Türkiye’ye çektiği siyasi operasyonun kurbanıydı. Daha doğrusu, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin ABD destekli FETÖ darbesini boşa çıkartmasına ABD’nin verdiği karşılığın kurbanıydı. O göstermelik yargılamanın bütün argümanları FETÖ’nün yasadışı yollarla elde ettiği tapelerden ve FETÖ’cü şahitlerin itiraflarından oluşuyordu.”

“Atilla’nın şahsında Erdoğan liderliğindeki Türkiye yargılandı”

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine giderek Atilla’nın cezalandırıldığını belirten Mehmet Metiner, “O göstermelik mahkemede Atilla’nın şahsında Erdoğan liderliğindeki Türkiye yargılanıyordu. 15 Temmuz’un bir anlamda rövanşı alınmak isteniyordu. Amaç belliydi: Erdoğan’a diz çöktürmek!” şeklinde konuştu.

“Erdoğan boyun eğmedi, kazanan Türkiye oldu”

AK Parti eski Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“O günlerde safını ABD’den yana koyan müzmin Erdoğan düşmanı içimizdeki Mankurtlar ve FETÖ işbirlikçisi siyasiler felaket senaryoları çiziyorlardı. ‘Türkiye battı batacak!’ diyorlardı. Ne oldu? Erdoğan boyun eğmedi. Kazanan Türkiye oldu. O felaket senaryoları tutmadı. Hakan Atilla’nın serbest bırakılması Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin gücünün göstergesidir. Aynı zamanda haklılığının. ABD mahkemesini o tarihlerde “hukuk şahikası “ diyerek alkış tutan içimizdeki işbirlikçiler, o mahkemenin nasıl hukuku katleden siyasi bir mahkeme olduğunu bu tahliyeden sonra gizleyemezler.Hakan Atilla’ya geçmiş olsun diyorum. Güçlü ülkene hoşgeldin diyorum!"