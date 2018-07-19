Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner“Dostun kim, düşmanın kim bil oğlum” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde Milli Savunma Bakanı yaptığı eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alan AK Partili Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminde önce ihbar gitmesine rağmen bunların dikkate alınmadığını hatırlatarak, yazısında sık sık “dost görünümlü düşman” vurgusu yaptı.

“15 Temmuz her şeyi yeniden düşünmemizi sağladı. Herkes ve her konuda ihtiyatlı olmayı öğretti bize” diye başlayan yazıda başkanlık sisteminin inşasından da bahseden Metiner, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını hatırlatarak “Az kalsın liderimizin ipini çekecek yüce divan sürecine kendi reylerimizle sebebiyet verecektik” şeklinde ifade kullandı.

Gezi Direnişi’nden de bahseden ve Metiner’in yazısında bölümler şöyle:

“-15 Temmuz ruhunu eksene alan bir siyaset ete kemiğe henüz büründürülemedi. Çünkü inşa süreci ha deyince oluşmuyor.

-15 Temmuz öncesini bilmeden 15 Temmuz’dan gerekli dersler çıkartılamaz. 15 Temmuz öncesinden gerekli dersler çıkartılabilseydi belki 15 Temmuz yaşanmazdı.

‘15 GÜN ÖNCE DARBE SÖYLENDİ, DİKKATE ALMADILAR’

“15 Temmuz’dan gerekli dersler çıkartılmazsa ve bu muhasebe yeni dönemin siyaseti olarak kristalize edilmezse farklı zamanlarda yeni 15 Temmuz’lar kaçınılmaz olur. Yeni 15 Temmuz’ların biçimi ve mahiyeti farklı olur sadece.”

Darbeden 15-20 gün önce çeşitli bakanlarımıza ve güvenlik-istihbarat bürokrasimizin yetkililerine darbe yapılacağı söylendiğinde bu iddia dikkate bile alınmamıştı. 15 Temmuz gecesi bile darbe ihtimali çoklarımızın aklına gelmemişti.”

“Bir ülkenin istihbarat teşkilatı darbe olacağını vaktinde haber alamıyorsa, ordunun en üst komuta kademesi yanıbaşındaki hainlerin varlığının farkında değilse oturup düşünmek lazım.

O yüzden dostumuz kim, düşmanımız kim bilmek durumundayız diyorum. Çünkü karşımızda dost gibi görünen/görünmesini bilen düşmanlar var. Ve bunlar kendilerini çok iyi gizleyebiliyorlar.”

‘AZ KALSIN LİDERİMİZİN İPİNİ ÇEKECEKTİK…’

“17/25 Aralık sürecini hatırlayınız.

-Yolsuzluk susturuculu darbe girişimine kendi insanlarımızı bile inandırmakta güçlük çektik. Az kalsın liderimizin ipini çekecek yüce divan sürecine kendi reylerimizle sebebiyet verecektik.

-17/25 Aralık’ta kimi bakanların üzerinden aslında kendisine ulaşılıp düşürülmek istenen Reis’in bizatihi kendisiydi. Kaç ay boyunca FETÖ saldırılarına karşı kendi liderine sahip çıkma cesareti gösteremeyenler gördük.

-FETÖ gider, başka bir FETÖ gelir. Hem asla unutmayalım ki FETÖ’den önce ordunun içindeki başka güç odakları defalarca darbe yaptılar zaten. Sadece FETÖ’ye odaklanan bir bakış açısı bizi başka risklerle karşı karşıya getirebilir.”

“Dostlarını iktidarda iken seçenler yanılırlar. Aldanırlar. Hakiki dostlar zor zamanlarda belli olurlar. İktidar/güç sahibi iseniz herkes dostunuzdur.

Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde kimin ne yaptığına ve nerede durduklarına bakmak lazım.

O süreçlerde dostlukla ve sadakatle bağdaşmayan savrulmalar içine girenlerle yol yürünmeyeceğini bilmek lazım. Onlar kendilerine bir yol buldular mı ilkin sizi hakiki dostlarınızdan uzaklaştırmak için desiselere başvururlar. Sonra zayıf düştüğünüzde de sırtınıza hançeri indirirler. “15 Temmuz ruhu”na uygun yeni bir siyasetin inşası ancak tüm bu yaşanmışlıklardan çıkartılacak doğru derslerle mümkün olabilir.”