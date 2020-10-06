Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün kılan yasal bir düzenleme yapılması için AK Parti ve MHP'ye çağrıda bulundu.
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti ve MHP'ye önemli bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Metiner, terör örgütleriyle iltisaklı, teröre arka çıkan ve terörü-şiddeti haklılaştıran siyasi partilerin kapatılmasını mümkün kılan yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.
Metiner yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütleriyle iltisaklı, teröre arka çıkan ve terörü/şiddeti haklılaştıran partilerin kapatılmasını mümkün kılan yasal bir düzenleme için lütfen bugünden gereğini yapın. Yarın DEAŞ’ın ve FETÖ’nün partisi de kurulursa hesap vermek zor olur."