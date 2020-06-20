Metiner: Siyasi bir kopuş bekliyorum
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile gerçek Atatürkçüler arasında siyasi kopuş beklediğini bildirdi.
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile gerçek Atatürkçüler arasında siyasi kopuş beklediğini ifade etti.
Konuk olduğu televizyon programında konuşan Metiner, AK Parti' den ciddi bir kopuş beklemediğini söyledi. Metiner, "Gidenler gittiler, kalanlar da liderimiz Sayın Erdoğan'ın başkanlığında yoluna, kutlu yürüyüşlerine devam ediyorlar." dedi.
AK Parti eski milletvekili Metiner, "Siyasi kopuşu, CHP'de Kılıçdaroğlu ekibi ile gerçek Atatürkçüler arasında bekliyorum." diye konuştu.