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Metiner: PKK/HDP Sadece Kürt müdür? Veya ne kadar Kürttür?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Kürt seçmen üzerinden Cumhur İttifakına yönelik yürütülen algı operasyonunu konu alan bir yazı kaleme aldı. Metiner, Cumhur İttifakının Kürtler üzerinde olumsuz etkisi olmadığını yazdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
Metiner: PKK/HDP Sadece Kürt müdür? Veya ne kadar Kürttür?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in Star Gazetsei'nde ki köşesinde "PKK/HDP Sadece Kürt müdür? Veya ne kadar Kürttür?" ismiyle yayınladığı yazısı şu şekilde;

"Niçin çoklarımız Kürtler söz konusu olduğunda PKK/HDP üzerinden konuşmayı tercih eder?

Niye “Kürtler” ve “Kürt siyaseti” denildiğinde hemen akla PKK/HDP getirilir?

Neden asıl şu can alıcı soru sorulmaz: PKK/HDP ne kadar Kürttür? Veya sadece Kürt müdür? Ve/ya da yalnızca Kürtlerden mi müteşekkildir?

Doğru soruyu sormazsanız yanlış cevaplar üzerinden konuşup durursunuz.

PKK/HDP ve Kürtler bahsinde konuşanların yıllardan beri yaptığı şey maalesef budur.

Seçim dolayısıyla o birilerinin ısrarla AK Parti-MHP şahsında somutlaşmış cumhur ittifakına bir kalemde “Kürtler oy vermez!” cevabını yapıştırmalarının sebebi budur.

Oysa AK Parti’ye oy veren Kürtlerin sayısı HDP’ye oy verenlerden fazla.

Ve AK Parti içinde yönetim katmanında belirleyici konumda olan Kürtlerin sayısı azımsanmayacak oranda. Daha açık ve doğru bir ifadeyle AK Parti Kürtlerin birinci tercihi.

MHP’nin içinde de Kürtler yok değil.

O halde “Kürtler oy vermez!” öncülü neye dayanıyor?

“Kürtler eşittir PKK/HDP” öncülü üzerinden bilerek geliştirilen analizler aslında Kürtleri bir boyutuyla kriminalize, bir boyutuyla da manipüle etme amacını taşıyor.

Bu husus bahsi diğer olduğu için geçiyorum.

Bu bahiste diyeceğim o ki Kürtler siyasal tercihleri bakımından homojen bir topluluk değildir. O yüzden sadece ve yalnızca PKK/HDP üzerinden Kürt okuması yapmak yanlıştır.

Konumuzla doğrudan bağlantılı asıl yanlışlık ise PKK/HDP gerçekliğini sadece “Kürt/Kürtlük” üzerine okuma yanlışlığıdır.Hemen belirtmek isterim ki PKK/HDP içindeki Kürt yoğunluğu, PKK/HDP’yi “Kürt” kılmaz"

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
  1. İstanbul
  2. Mehmet Metiner

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