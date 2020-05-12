Metincan Cici: "Futbolla ilgili en sağlıklı karar verilecektir"

2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Kastamonuspor’un en önemli isimlerinden olan Metincan Cici, futbola dönüşle ilgili konuştu. Cici, TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın alınan önlemler doğrultusunda gereken kararı vereceğini belirterek, “Hazırlık dönemimi en iyi şekilde tamamlayıp, takımıma katkı sağlayacağım” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 12 Haziran’da ligleri başlatmak için planlama yapmasıyla birlikte gözler kulüplere ve futbolculara çevrildi. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ligleri bitirme kararı alması sonrasında futbol ailesi, benzer bir kararın çıkıp çıkmayacağını konuşuyor. Özellikle Süper Lig’e dikkat kesilirken, alt liglerde de birçok kulüp benzer şekilde durumun netleşmesini bekliyor. 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Kastamonuspor’un golcü futbolcusu Metincan Cici, lig başlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon forma giydiği 27 maçta 14 gol atıp 1 de asist yaparak takımının ligdeki konumunda büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, ligin kaldığı yerden devam etmesi halinde, zirve için savaşacaklarını söyledi.

“En sağlıklı karar alınacaktır”

Korona virüsün görülmesinin ardından ilk başlarda futbolu düşünemediklerini söyleyen Metincan Cici, “Haklı bir gerekçeyle futboldan uzaklaştık. Çevremiz ve arkadaşlarımız, en başlarda futbol düşünemiyorduk. Tabii ki zamanla daha gerçekçi olduk ve antrenmanlara önlem alarak bireysel olarak başladık. Fikstür ve zamanlamadan kaynaklı sıkışıklık, kondisyon yükleme anlamında etkili olacaktır” ifadelerini kullandı. 12 Haziran’da ligin başlamasıyla ilgili de konuşan Cici, “Voleybol ve basketbol ligleri sonlandırıldı. Tabii ki bu kararların alınması normal. Ancak benim düşüncem, popülaritesinin daha yüksek olması nedeniyle bu kararın futbol için alınması daha zor olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, gerekli önlemler alınarak en doğru kararı vereceklerdir” diye konuştu.

“En başlarda psikolojik olarak etkilendim”

Birçok oyuncunun bu salgında hastalığa yakalanmasının kendisini psikolojik olarak etkilediğini de sözlerine ekleyen Metincan Cici, “Semptomların hiçbirisi olmamasına rağmen psikolojik olarak bu etkileri gösterdiğimi hissettim. Ama sağlıklı bir yaşamım ve düzenli bir hayatım olduğu için uzmanların uyarılarını dikkate alarak kendimi izole edip evde kaldım ve böylece psikolojik olarak da hazırlandım” dedi. Son olarak liglere hazırlıkla ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, “Hazırlık dönemimiz olacak. Maçlara başlamadan önce en iyi şekilde hazırlanarak, kendimi takımım için her şeyi verecek hale getireceğim. Hazır olacağımdan kuşkum yok” diyerek sözlerini tamamladı.