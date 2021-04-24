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Gündem Metina operasyonu son dakika haberler! Murat Karayılan'a operasyon mu yapıldı?
Gündem

Metina operasyonu son dakika haberler! Murat Karayılan'a operasyon mu yapıldı?

Terör örgütü PKK’nın inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri karadan ve havadan vuruluyor. Peki Metina operasyonu ile nereler temizlendi? Metina operasyonu ile hedef terörist başı Murat Karayılan mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:59:00 - 2021-04-24 14:09:33
Metina operasyonu son dakika haberler! Murat Karayılan'a operasyon mu yapıldı?

Kuzey Irak’ta bulunan Metina bölgesi başta olmak üzere terör yuvalarına temizlik operasoyonu başlatıldı. TSK'nin operasyon başlattığı belirtildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik kara harekatı başlatıldı. Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi! Bölgede terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Savaş uçaklarının Metina’nın Zendura'yı bombalamasının ardından bölgenin yoğun bir şekilde Kobra tipi helikopterlerle bombalandığı belirtildi. Mehmetçiğin operasyonu sonrası vatan hainleri inlerinde etkisiz hale getiriliyor. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlenen operasyonda hain başlarının ele geçirilmesi kamuoyu tarafından arzulanmakta. Atak helikopterleri tarafından Metina kampının bulunduğu dağlık alanlardaki terörist hedefler ateş altında. Buradaki teröristlerle sıcak temas sağlandı. Metina operasyonu ile Kuzey Irak’ta bulunan vatan hainlerinin kökünü kazımak amaçlanıyor. Operasyonlar kapsamında örgüt elebaşlarının da etkisiz hale getirilmesi 83 milyonun en büyük isteği. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Murat Karayılan lime lime olacak.” demişti. 

 

 

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