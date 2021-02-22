Metin Yüksel, şehadetinin 42. yılında anılıyor
Fatih Camii avlusunda bir cuma namazı çıkışı kurulan pusu neticesinde şehit edilen zamanın en önemli gençlik hareketi liderlerinden Metin Yüksel, şehadetinin 42. yılında anılıyor.
Şehit Metin Yüksel Platformu, 23 Şubat salı günü öğle namazında Fatih Camiinde kılınılacak namaz sonrasında, Metin Yüksel'in camii avlusunda şehit olduğu yerde program yapılacağını duyurdu.
Sunum Platform adına Recep Yiğit tarafından yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti Yasin Aydoğan Hoca, ezgiler, Grup İslami Direniş tarafından okunacak. Basın Açıklaması Ali Akgün tarafından yapılacak.
Program, saat:16.00'da Metin Yüksel'in Edirnekapı'daki kabri başında Kur'an tilaveti ve dua ile son bulacak.