Metin Yavuz’dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri okuyan ve o ayetlerin açıklamasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik linç girişiminize asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Müslümanları dini konuda bilgilendirip uyararak vazifesini yerine getirdiğini kaydeden Metin Yavuz, “Buna itiraz eden kişiler ya Diyanet İşleri Başkanının ne iş yaptığını bilmiyorlar ya da İslamiyet’e göre neyin haram olduğunu. Esasen, dertlerinin diyanet işleri başkanı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hedef, diyanet işleri başkanımız değil, İslam’ın ta kendisidir. Bu güruh ne zaman Allah Resulünün emir ve yasakları anlatılsa, batıl inançlarını ve sapkınlıklarını yaşayamayacakları korkusuyla hemen çığırtkanlık yapmaya başlıyorlar. Büyük ve ağır imtihanlar geçirdiğimiz şu dönemden bile ibret almayıp, hala azgınlıklarında ısrar eden bu güruhun yanında bir de onlara destek çıkarak, hutbede Allah’ın ayetlerini okuyan Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden tehditler savuran barolara ne demeli. Ülkede Diyanet İşleri Başkanımız, Müslümanların inancıyla alakalı konulara bakış açısını dile getiremeyecek mi? Bu Müslümanların birer fikir ve düşünce özgürlüğü değil midir? Bu nasıl bir iştir ki, bir başkası özgür olacak ama Müslüman hiçbir devir de özgürce fikrini söyleyemeyecek” dedi.

“Karşı açıklama yapan barolara açıkça soruyorum, bu nasıl bir hukuktur” diyen Yavuz, şöyle konuştu:

“Diyanet İşleri Başkanı olarak Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ne demesini bekliyordunuz ki; ‘Eşcinsellik haram değil, uygundur’ diyerek, sapkınlıklara fetva vermesini mi? Hz. Lut’u ve kavminin başına gelenleri, Allah kelamını yalanlayıp direk Ehl-i küfür mü olsaydı? Bilinmelidir ki, baroların dini ve toplumu yozlaştırmak amacıyla özgürlükler üzerinden operasyon çekmelerine müsaade etmeyiz. Unutulmamalıdır ki, burası muz cumhuriyeti değildir. Kur’an-ı Kerim’de ki ayetleri okuyan ve o ayetlerin açıklamasını yapan Diyanet İşleri Baş. Sn. Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik linç girişiminize asla izin vermeyeceğiz. Kurduğu her cümlenin de altına imzamızı atıyoruz”