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Gündem

Metin Uca'nın Ayasofya hazımsızlığı!

Ayasofya kararı sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından paylaşılan hayırlı olsun mesajına Metin Uca hakaretler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:36:00 -
Metin Uca'nın Ayasofya hazımsızlığı!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ayasofya’nın, Fatih Sultan Mehmet’in Vakfiyesi doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın imzasıyla ibadete açılması kararı milletimize hayırlı olsun. #AyasofyaCamii" şeklinde paylaşılan mesaj Metin Uca'yı rahatsız etti.

Uca paylaştığı hakaret dolu mesajında, "Justinianus tarafından islamiyetin doğuşundan 200 yıl önce yapılmış, son 500 yıldır camii olan simge bir insanlık ortak kültür varlığının, iç politika malzemesi yapılmasına sevinebilen garip üniversite rektörünün, vasat zekası ile, saygın bir kurumsal hesabı kirletme girişimi." dedi.

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Yorumlar

Burhan

Hadi hadi 1 kg rakı ancak keser seni hadiiiiiii naşşşş
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Harun

acikca soyleyemiyor tabii cunku bunlar ......
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