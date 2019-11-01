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Metin Uca yeni bir skandala imza attı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

İslam'a ve Müslümanlara açıkça saldırmaktan imtina etmeyen ahlaksız Metin Uca, sosyal medya hesabı üzerinden yine bir skandal paylaşıma imza attı.

2019-11-01 01:34:00 -
Metin Uca yeni bir skandala imza attı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Geçtiğimiz günlerde, Maide suresinin 51'inci ayet-i kerimesinden rahatsız olan bir paylaşımda bulunan Metin Uca, bazı AK Partili isimlerin geçmiş yıllara ait görüntülerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak alaya aldı.

Ülkede İslam'a, köprüye, baraja, geçide, viyadüğe, üniversiteye, havalimanı’na; ülke insanı için yapılan her hizmete karşı çıkan Metin Uca, insanların yaratılış görüntüsüyle dalga geçecek kadar şirazesini kaydırdı.

Sosyal medya hesabından Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti kurucularından Burhan Kuzu ve ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in geçmiş yıllara ait fotoğraflarını paylaşan Uca, "Cadılar bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" notunu paylaştı.

Uca'nın paylaşımına sosyal medyada tepkiler yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

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