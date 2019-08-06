Metin Toy Halkbank'ta

ANKARA (AA) - Efeler Ligi takımlarından Halkbank, 1994 doğumlu pasör çapraz Metin Toy'u kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren mavi-beyazlı ekip, pasör çaprazı pozisyonunu milli voleybolcu Metin Toy ile güçlendirdi.

Voleybola 15 yaşında başlayan, 1994 doğumlu genç yıldız, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giydi.

Metin Toy, 2.02 metre boyunda, 103 kilo ağırlığında ve 17 yaşından beri milli takım forması giyiyor.





- Metin: "Bu aileye katıldığım için mutluyum"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin, "Halkbank ailesinin bireyi olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu" dile getirdi.

Mavi-beyazlı ekibin her zaman başarıyı ve şampiyonluğu hedeflediğine dikkati çeken Metin, "Takımımızla aynı hedef doğrultusunda mücadele etme düşüncesi beni heyecanlandırıyor. Türkiye ligini çok iyi bilen oyuncular ve teknik ekibimizle çok iyi işler başaracağımızdan eminim. Bireysel olarak da kendi hedeflerimi takımın başarısı ile aynı noktada buluşturup elimden gelenin fazlasını yaparak sezonu en iyi yerde noktalamak istiyorum." diye konuştu.



