Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk ne iş yapıyor?
Galatasaray başkanlığı için aday olacağını açıklayan Metin Öztürk'ün kim olduğu kariyeri mesleği araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Öztürk kim?
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Metin Öztürk, başkanlık için aday olacağını açıkladı.
Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk ne iş yapıyor?
Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çalışma hayatına gazetecilikle başlayan Öztürk, yol yardım hizmeti sunan Assit Line'ın kurucusudur, Metin Öztürk'ün sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri yer almaktadır.
Metin Öztürk'ün babası Süleyman Öztürk 30 yıl boyunca Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapmıştır. Metin Öztürk ayrıca Galatasaray Divan Kurulu üyelerindendir.
Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyi olan Metin Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.