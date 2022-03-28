  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk ne iş yapıyor?
Spor

Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk ne iş yapıyor?

Galatasaray başkanlığı için aday olacağını açıklayan Metin Öztürk'ün kim olduğu kariyeri mesleği araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Öztürk kim?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 16:33:00 -
Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk ne iş yapıyor?

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Metin Öztürk, başkanlık için aday olacağını açıkladı.

Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk ne iş yapıyor?

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çalışma hayatına gazetecilikle başlayan Öztürk, yol yardım hizmeti sunan Assit Line'ın kurucusudur, Metin Öztürk'ün sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri yer almaktadır.

Metin Öztürk'ün babası Süleyman Öztürk 30 yıl boyunca Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapmıştır. Metin Öztürk ayrıca Galatasaray Divan Kurulu üyelerindendir.

Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyi olan Metin Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay