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Medya Metin Özlen kimdir? Metin Özlen cenaze töreni ne zaman?
Medya

Metin Özlen kimdir? Metin Özlen cenaze töreni ne zaman?

Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti. Pek çok kişi ise Metin Özlen'in kim olduğunu, kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Metin Özlen hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2022-05-04 09:39:00 -
Metin Özlen kimdir? Metin Özlen cenaze töreni ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Koca, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Metin Özlen kimdir? Metin Özlen cenaze töreni ne zaman?

Metin Özlen, 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey’den öğrenmiştir. Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınmaktadır. Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan “Ferhat ile Şirin” ve‘Leyla ile Mecnun’ isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştır. Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda gösteri ile sergilemiştir.

1962 yılında, İstanbul’da yayımlanan Ekspres Gazetesi’nde karikatürist ve ressam olarak çalışmaya başladı. Resimli roman kahramanı olarak kendi tiplemesi olan Feleksiz’i günlük, halk tiplemesi olan Nasreddin Hoca’yı da haftalık olarak çizmeye başladı. Cemalettin Saraçoğlu’ndan çok değerli tasvir kalıplarını ve yapım aletleri koleksiyonunu satın aldı. Tasvirlerinde klasik stil ile kendine ait olan modern stil ustalıkla bir araya gelmişti. Sanatçının Kültür Bakanlığınca 1997 de basılan ‘Eski ve Yeni Karagöz Oyunları Metinleri’ kitabındaki oyunları birlikte hazırladılar.

Sanatçının ailesi cenaze törenine ilişkin detayları basın ile henüz paylaşmadı. Konu hakkında bir açıklama olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

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