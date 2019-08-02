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Metin Özkan, Bahçeli’nin “Yuvanıza dönün” çağrısını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi: Ülkücülerde karşılığı olacaktır!

Devlet Bahçeli’nin İyi Partililere yönelik, ‘Yuvanıza dönün’ çağrısını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren, MHP’ye yakın Bengütürk Tv’nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan, “Çok doğal bir çağrı. Karşılığı olacaktır.” diye konuştu.

02 Ağustos 2019 Cuma 19:27
Metin Özkan, Bahçeli’nin “Yuvanıza dönün” çağrısını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi: Ülkücülerde karşılığı olacaktır!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Bengütürk Tv’nin Yayın Yönetmeni Metin Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İyi Partililere yönelik yaptığı ‘Yuvanıza dönün’ çağrısı hakkında yeniakit.com.tr’ye konuştu. Özkan, “'İyi Parti ilhak etsin’ demiyor ki, ülkücülere ‘orada rahatsızsanız gelin’ diyor. ‘Kandırılmış, aldatılmış, kırgın, kızgın, küsgün kim varsa, bize de giderken hakaret etmemişse gelsin’ diyor. Gelen olacaktır” dedi.

“Bu çağrı genel bir çağrıdır!”

Hayati Arkaz’dan önce de bir çağrı yapılmıştı. Birçok il, ilçe teşkilatlarından katılımlar olmuştu. Hayati bey gelip katılmıştı.” diyen Özkan, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Bu çağrı genel bir çağrıdır. Çağrının içinde, ‘Ülkücü ve milliyetçi’ tanımı geçmektedir. ‘Milletin birliği ve beraberliği için’ denmektedir. ‘HDP’nin yanında durmaktan rahatsız olanlar gelsin’ sözleriyle çağrı yapılmaktadır. Bu çağrı, İyi Parti’de bir rahatsızlığa yol açmıştır. Neden rahatsız oluyorlar ki, bu doğal bir şey. Bizim ittifak ortağımız Adalet ve Kalkınma Partisi’nde de bir bölünme var. Cumhurbaşkanı veya partinin yetkilileri de çağırdı onları, ‘geri gelin’ dedi. Şu an Saadet Partisi, Abdullah Gül’e ‘bize gelin’ diyor. Daha evvel Erbakan Hoca, Ak Parti’nin kurulduğu ilk zamanlarda Ak Parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanı’na ‘geri dönün’ demişti. Doğruyol, Demokrat Parti’ye teklif etti bunu, CHP, DSP’ye teklif etti. Bu yadırganacak bir şey değil. Siyasette bunlar olağandır.

“Olağanüstü bir şey yapılmıyor”

Bu tip çağrıların olağanüstü olmadığını vurgulayan Metin Özkan şöyle konuştu: “Devlet Bahçeli, kırgın, kızgın, küsgünleri, kandırılmışları, mahkum olmuşları orada görüyor ve onlara ‘Gelin, yuvanız burada’ diyor. Evliler arasında da kavgalar oluyor. Hanım alıyor çantayı gidiyor. Ona ‘gel’ demiyor musunuz? Bahçeli, ülkenin birliği ve beraberliği için kim ülkücü hareketin içinde siyaset yapmak istiyorsa ‘Hepsi buyursun. Kapıyı açtık, unuttuk. Ülke tehlikedeyken eskinin hesabını, kinini, nefretini güdecek halimiz yok. Gelin birlikte hareket edelim.’ diyor. HDP’nin yanında durmaktan rahatsız olanlar var. Onlara, ‘Gel. Daha fazla uzatma, dişini sıkmana gerek yok" deniyor.

İyi Parti, yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değişti. Bozkurt işaretini yasakladı, başbuğun adının anılmasını yasakladı. ‘Devlet Bahçeli’ye lider demeyeceksiniz’ dedi. Bunlardan rahatsız olan ülkücüler varsa dönerler.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 19:27
  1. Bengütürk Tv
  2. Bengütürk Tv’nin Yayın Yönetmeni Metin Özkan
  3. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. İyi Parti
  5. MHP
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  7. Ülkücüler

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