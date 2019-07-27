Metin Külünk: Sizin kararınız üzerinden... AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, Anayasa Mahkemesi'nin 'barış bildirisi' kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi, 'barış bildirisi' olarak adlandırılan metne imza atan akademisyenlerin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı verdi. AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, AYM'nin kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, AYM'nin kararına sosyal medyadan tepki verdi. Külünk,sosyal medyada paylaşımında;"Sayın AYM’de skandal karara evet diyenler şimdi bakınız kimleri sevindirdiğinizi ve kimler sizin kararınız üzerinden bu MİLLETE ATEŞ ETMEYE DEVAM ediyor. PKK ve FETÖ ve işbirlikçileri son derece mutlular galiba sizde mutlusunuz????" dedi. İşte Metin Külünk'ün o AYM'nin kararına tepki verdiği paylaşımlar;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.