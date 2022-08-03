Metin Külünk ÖSYM'den sonra o kurumu işaret etti: Orada köklü bir temizlik şart

Kamu Personeli Seçme Sınavı'da ( KPSS), Yediiklim Yayınevi'nin sorularının sorulduğu iddiası sonrasında Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Yaşanan olay sonrası AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Külünk, "YÖK Başkanı suskun, öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şart" dedi.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güne Merhaba. KPSS soruları üzerindeki şüpheler, Sayın CB’mızın DDK’yı talimatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması... Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda!

YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri, hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ’den arındırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın CB’mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Açık ve net! Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır."