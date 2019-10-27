Metin Külünk ‘dikkat’ dedi ve uyardı: Suriye'den sonra yeni hedefleri orası
AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Libya'ya düzenlediği ziyaret konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.
AK Parti eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, Suriye'de aradığını bulamayan Almanya'nın yeni hedefinin Libya olduğunu söyledi.
Metin Külünk, 'Almanya Dışişleri Bakanı Maas Libya'da UMH temsilcileriyle bir araya geliyor' başlıklı haberi alıntılayarak, "Dikkat. Almanya Suriye’den sonra Libya’da hamle yapmak istiyor. İdeallerine PKK üzerinden varmak isteyenler kaybedecektir. Şimdi bizim yapmamız gereken; Libya’nın meşru hükümeti olan ve desteklediğimiz UMH ile MEB(Münhasır Ekonomik Bölge)andlaşması imzalamamız gerekiyor" dedi.