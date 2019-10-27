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Metin Külünk ‘dikkat’ dedi ve uyardı: Suriye'den sonra yeni hedefleri orası

AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Libya'ya düzenlediği ziyaret konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

2019-10-27 20:03:00 - 2019-10-27 20:10:48
Metin Külünk ‘dikkat’ dedi ve uyardı: Suriye'den sonra yeni hedefleri orası

AK Parti eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, Suriye'de aradığını bulamayan Almanya'nın yeni hedefinin Libya olduğunu söyledi.

Metin Külünk, 'Almanya Dışişleri Bakanı Maas Libya'da UMH temsilcileriyle bir araya geliyor' başlıklı haberi alıntılayarak, "Dikkat. Almanya Suriye’den sonra Libya’da hamle yapmak istiyor. İdeallerine PKK üzerinden varmak isteyenler kaybedecektir. Şimdi bizim yapmamız gereken; Libya’nın meşru hükümeti olan ve desteklediğimiz UMH ile MEB(Münhasır Ekonomik Bölge)andlaşması imzalamamız gerekiyor" dedi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Sevgili Külünk inanma Arabın Libyalısı dahil yalellisine. Gönül arzu ederdi ki Müslümanlar birlik olsunlar ve emperyalist ülkelere karşı bir cephe oluştursunlar. Ama bu tarihte ancak Osmanlının bastırmasıyla oluştu ve Arapların Osmanlıya ihanetiyle son buldu. 
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tintin

Koyun gözlü külünk
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