Metin Gündoğdu: Birilerine inat Türkiye ekonomisi büyüyor

Doğalgaz ve mekanik tesisat alanında hizmet veren Tim Mühendislik, 5. Şubesini Ulus-Rüzgarlı’da açtı. Açılışa, TBMM 26-27. Dönem Ordu Milletvekili Metin GÜNDOĞDU, Altındağ Kaymakamı Cumali ATİLLA, MHP Bala İlçe Başkanı Bayram Özdemir, Altındağ Müftüsü Orhan Örnek, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Yön. Kur. Başk. ve ATO Mec Üy. Fatih AYHAN, Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği (ASİAD) Yön. Kur. Başk. Eda ERSOY TOMBAKOĞLU, ASİAD Gen. Sek. ve ATO Mec. Üy. Çetin ÇATALOĞLU, ATO İnş. Malz. Sat. Kom Başk. Halil BAL ve bir çok İş İnsanı, Müteahhit ve davetliler katıldı.

“Birilerine İnat Türkiye Ekonomisi Büyüyor”

Açılışta bir konuşma yapan 26-27. Dönem TBMM Ordu Milletvekili Metin GÜNDOĞDU, “Tim Mühendislik’in bir güzel şubesini daha rüzgarlıda açıyoruz Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah utandırmasın, bol kazançlar diliyorum. Kim ne derse desin Türkiye ekonomisi birilerine inat büyümeye devam edecek, işletmelerimizi artırmaya devam edeceğiz ve hep birlikte Türkiye’nin ekonomisini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu müessesenin milletimize hizmet eden hayırlı bir işletme olmasını diliyorum.” Dedi

“1996’da Çıraklıkla Başladı Bugün 5. Şubemizi Açıyoruz”

Programda açılış konuşması yapan Tim Mühendislik Yön. Kur. Başk. Mürsel KAMÇI ise, “Ağabeyim Tayyip Bey’in 1996’da çıraklıkla başlattığı bu serüven bugün 5. Şubemiz “Tim Yapı-Tesisat” mağazamızın açılışıyla taçlanıyor. Sektörde çeyrek asırlık deneyimimizi geride bırakırken; Subayevleri, Ulus-Rüzgarlı, Çubuk, Nallıhan ve Çayırhan’da yer alan şubelerimizle, 6 makine mühendisimiz, 15 teknisyenimiz ve 40 çalışanımızla siz değerli Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyoruz.

“Sadece 2022 Yılında 1500 Projeye İmza Attık”

Başkentgaz yetkili firmamız bugüne kadar sayısız projeleri tamamlamış olup, sadece 2022 yılında 1500’ün üzerinde projeye imzasını atarak sektörün öncü firmalarından biri olmuştur. Bugüne kadar mekanik tesisat alanında hastane, okul, devlet hizmet binaları, fabrikalar ve konut inşaatlarının; ısıtma-soğutma sistemleri, yangın söndürme sistemleri, havalandırma, sıhhi tesisat sistemleri gibi birçok mekanik tesisat projelerine imza atmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“20 markanın firma ortaklığıyla ürün yelpazemizi genişlettik”

Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz ulus-rüzgarlı mağazamızla vermiş olduğumuz hizmetlere ilave olarak yapı tesisat malzemeleri armatür, vitrifiye ve seramik ürünleri alanında da yerli ve yabancı 20 markanın firma ortaklığıyla ürün yelpazemizi genişleterek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi