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Metin Feyzioğlu'nun sözleri vesayetçi İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu rahatsız etti

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun vesayetçi baroların başlattığı sözde 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı açıklamalar İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu rahatsız etti. Kendisi gibi düşünmeyen Feyzioğlu’nu eleştiren Durakoğlu, "Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:09:00 - 2020-06-21 13:12:08
Metin Feyzioğlu'nun sözleri vesayetçi İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu rahatsız etti

İstanbul Barosu'na 50 bin avukat üye olmasına rağmen yanına aldığı 15-20 kişilik bir avuç vesayetçi ile yürüyüş yapan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun sözde 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı "Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım.” sözlerinden rahatsız oldu.

Feyzioğlu’nun sözleri Durakoğlu’nu hoplattı

Kendisi gibi düşünmeyen Feyzioğlu’nun açıklamalarını değerlendiren vesayetçi Mehmet Durakoğlu, “Metin Feyzioğlu’nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. Metin Feyzioğlu beni temsil etmiyor” dedi.

 

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