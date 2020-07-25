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Gündem

Metin Feyzioğlu'ndan vesayetçi baroları delirtecek poz

İslam karşıtı vesayetçi baroların hedefi olan TBB Başkanı Metin Fezyioğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:09:00 -
Metin Feyzioğlu'ndan vesayetçi baroları delirtecek poz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına katıldı. Feyzioğlu, AK Parti Amasya eski Milletvekili Avukat Haluk İpek ile fotoğraf çektirdi.

Söz konusu fotoğrafı İpek, kişisel Twitter hesabında "Rabbime şükürler olsun. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler" notuyla paylaştı.

Metin Feyizoğlu, son zamanlarda sergilediği milli duruş ile ön plana çıktı. Feyzioğlu, devlete olan desteği nedeniyle, vesayet hasreti çeken baroların hedefinde.

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Yorumlar

Dumanlı

Soyuna çekmiş. Alın tepe tepe kullanın
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Garip

Feyzioğlu tam bir meslek kuruluşu lideri adam avukatların haklarını korumak için (üniversitelerde avukatlık kontenjanını 3/2oranında düşürttü, giriş puanlarını yükseltti böylece avukat sayısı azaldı ve avukatların geliri arttı yoksa çok mezun veriyordu avukatlıkta) hükümetle işbirliğine girdi. Siyaseti geri plana yitti ve meslek adamı gibi çalışıyor. Ama kahrolası MÜHENDİSLER ODASI siyaset yapıyor, mühendislerin hakkını savunmuyor. Her şehire mühendislik açıldı, mühendislik eğitiminde kalite düştü, hiç sesi çıkmıyor. Önüne gelen mühendis oldu, Mühendisin itibarı bitti. Ama pkk ya destek vereceğim diye hükümete teklifta dahi bulunmaya yüzü yok. MÜHENDİSLER ODASI mühendislik hakkını korumaktan çok bir terör örgütü gibi çalışıyor. Bence Mühendisler odası derhal lâhvedilmeli. Yerine mühendislik haklarını koruyan üreten Selçuk BAYRAKTAR öncülüğünde bir yapılaşma kurulmalı.
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