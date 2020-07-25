Metin Feyzioğlu'ndan vesayetçi baroları delirtecek poz
İslam karşıtı vesayetçi baroların hedefi olan TBB Başkanı Metin Fezyioğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katıldı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına katıldı. Feyzioğlu, AK Parti Amasya eski Milletvekili Avukat Haluk İpek ile fotoğraf çektirdi.
Söz konusu fotoğrafı İpek, kişisel Twitter hesabında "Rabbime şükürler olsun. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler" notuyla paylaştı.
Metin Feyizoğlu, son zamanlarda sergilediği milli duruş ile ön plana çıktı. Feyzioğlu, devlete olan desteği nedeniyle, vesayet hasreti çeken baroların hedefinde.