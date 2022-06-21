Metin Feyzioğlu'dan PKK'nın korkulu rüyası SİHA'ları hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu, katıldığı canlı yayında terör örgütünün korkulu rüyası SİHA'ları hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi.

Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, terör örgütünü köşeye sıkıştıran Türk SİHA'ları ve Bayraktar ailesini hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

"Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız"

''Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız.'' diyen Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu beyefendi SİHA ve İHA'lardan nefret eder. Sebebi ne olabilir. SİHA'lar bahçesine gölge mi yapıyor? Yoksa gürültü yapıyor da komşular rahatsız mı oluyor? Şaka bir yana. SİHA'lar PKK'nın korkulu rüyası. SİHA'lar ve İHA'lar en az zayiat vererek, teröristlere göz açtırmıyor. Teröristlere kalekollarımıza yaklaşamıyor. Hiç haberleri olmadan teröristlere çok etkili bir şekilde müdahale edilebiliyor.

"PKK ve Sezgin Tanrıkulu SİHA'ları sevmez"

Bundan PKK haz etmiyor. 2017'de 'Kahrolsun sizin SİHA'larınız' diye çok net bir açıklaması var. Dolayısıyla PKK SİHA'ları sevmez, nefret eder korkar. Bu beyefendi de SİHA'lardan nefret eder aynı gerekçeyle.

"CHP'liler bunları kahrolarak izliyor"

Konu Sezgin Tanrıkulu denilen kişi değil. Bu kişi herkesçe malum. Konu, CHP'de bu zatın hala çok etkin bir konumda muhafaza ediliyor olması. CHP'de milyonları geçen cumhuriyetçi, vatansever, Atatürk'ün tanımladığı milliyetçi ilkesine bağlı gönüldaşları vardır. Eminim onlar bu kişinin partide bu güce sahip olmasını kahrolarak izliyorlar.

SİHA rahatsızlığını dile getirdi

Sezgin Tanrıkulu Twitter'da, "Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı" denildi. Bu haberi paylaşan Sezgin Tanrıkulu "Bu korku size yeter troller Ama emin olun adil olacağız." paylaşımı yapan fake bir kullanıcının mesajını retweetlemişti.