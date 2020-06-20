Metin Feyzioğlu'ndan 'Derin devletin adamı mısınız?' sorusuna bomba cevap
Katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakan Çelik'in 'Derin devletin adamı suçlamalarına ne diyorsunuz?' sorusuna "Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım." sözleriyle cevap verdi.
CNN TÜRK ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik'in sunduğu 'Burası Hafta Sonu' programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Hakan Çelik'in 'Derin devletin adamı suçlamalarına ne diyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle cevap verdi: "Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım."