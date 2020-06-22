Metin Feyzioğlu'ndan barolara çarpıcı soru

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların yürüyüşünü değerlendirdi. "Yürüyüş iletişim kurmak ve sorun çözmek için yapılır." diyen Feyzioğlu, "Biz bir hafta önce meclisteydik. Burada bütün parti grupları ile görüşmeler yaptık. Sorunlarımızı bu görüşmelerde anlattık. O görüşmeye Ankara, İstanbul ve İzmir baroları neden gelmedi?" ifadelerini kullandı.

'TBMM'yi muhatap almadılar'

Metin Feyzioğlu bazı baro başkanlarının TBMM'yi muhatap almadıklarına dikkat çekerek, "Seninle görüşmezlerse yürürsün. Sözünü kimse dinlemezse kamuoyunun dikkatini çekmek için yürürsün. Siz hem TBMM'yi muhatap almayıp hem de neden yürüyorsunuz?" diye konuştu.

Çoklu baro sistemine kendisinin de karşı olduğunu ifade eden TBB Başkanı Feyzioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çoklu baro sistemine ben de karşıyım ama bunu gidip milli iradenin tecelli ettiği mecliste söylüyorum. Bu üç baro başkanı kendilerini doğrudan doğruya ilgilendiren bir konuda neden TBMM'ye gelmedi? Sorgulanması gereken budur."