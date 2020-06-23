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Gündem

Metin Feyzioğlu fotoğraf paylaştı, ardından istifa geldi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, paylaştığı Anıtkabir fotoğrafı sonrası TBB'de istifa geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:30:00 -
Metin Feyzioğlu fotoğraf paylaştı, ardından istifa geldi

Baro başkanlarının Ankara’daki yürüyüş provokasyonu polis tarafından engellenirken TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den fotoğraf paylaşmasına tepki gösteren TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan istifa etti.

Karahan istifasını şöyle duyurdu “Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca bir süredir devam eden temel hak ve özgürlüklere aykırı eylemlerin düzelmesi ve insan hakları mücadelesinin terk edilmemesi adına merkez olarak yoğun çaba göstermemize rağmen düşünce açıklamalarına tahammül edilmeyip terörize edildiği, baro başkanlarının ve aydınların açıkça hedef gösterilmeye devam edildiği görülmektedir.Türkiye’nin dört bir yanından hareket eden 56 baro başkanının, baroları ve avukatlık mesleğini yok etme projesine karşı demokratik yürüyüşlerinin dahi bizzat birlik başkanı tarafından terörize edilmeye çalışılması ve baro başkanları polis tarafından darp edilirken Anıtkabir ziyaretinin fotoğraflarının paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur.Baro Başkanları darp edilirken Anıtkabir’den fotoğraf paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur… Bu sebeplerle 2013 yılından beri yürüttüğüm TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreterliği görevimden 22.06.2020 itibariyle istifa etmiş bulunuyorum!”

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Yorumlar

Putsavar

çokda tınnnn.geç bile kaldın caahaaapeeelliiii
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hasan mert

defolabilirsin...eğer Atatürk huzurundaki fotograf rahatsiz ettiyse seni..açıklamalarında hep yalan ve devleti suçlayıcı unsurlara yer vermişsin ...senide senin gibi olanlarıda bu memleketin her bir damarından defolmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz..bölücü hainler sizi...kripto ajanlar sizi...
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