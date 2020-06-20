Metin Feyzioğlu, canlı yayında tepki gösterdi: Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilemez

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan Feyzioğlu, baroların kendisine yönelik eleştirilerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

İki tane alçak savcımızı şehit ettiler. Bu savcıyı şehit edenleri kimse kahraman ilan edemez.

Bir müzik gruba var. Müzik grubuyla bizim işimiz olmaz en fazla dinlemem. Ama bu müzik grubu bir konserine savcımızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor.

'Hepimiz Şafak Yayla'yız' diye sloganlar... Şafak sizinle gurur duyardı diye konuşmalar. Bu müzik grubuna terör örgütü övdüğü için konser yapılmasına izin verilmiyor. Yargıya gidersiniz dedikleri doğru değilse kaldırtırsınız.

İstanbul Baro başkanı hergün gittiği Adliye'ye adı verilen şehit savcıyı öldürenlerin ardından 'sadece türkülerini söylemek istiyordu' diye ağıt yakması normal mi? İstanbul'un 48 bin avukatından kaçı buna 'normal' der.

Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilemez.



