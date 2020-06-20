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Gündem

Metin Feyzioğlu, canlı yayında tepki gösterdi: Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilemez

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin yandaşı Grup Yorum'a sahip çıkan İstanbul Barosu'na tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:18:00 - 2020-06-20 11:34:36
Metin Feyzioğlu, canlı yayında tepki gösterdi: Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilemez

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan Feyzioğlu, baroların kendisine yönelik eleştirilerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

İki tane alçak savcımızı şehit ettiler. Bu savcıyı şehit edenleri kimse kahraman ilan edemez.

Bir müzik gruba var. Müzik grubuyla bizim işimiz olmaz en fazla dinlemem. Ama bu müzik grubu bir konserine savcımızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor.

'Hepimiz Şafak Yayla'yız' diye sloganlar... Şafak sizinle gurur duyardı diye konuşmalar. Bu müzik grubuna terör örgütü övdüğü için konser yapılmasına izin verilmiyor.  Yargıya gidersiniz dedikleri doğru değilse kaldırtırsınız.

İstanbul Baro başkanı hergün gittiği Adliye'ye adı verilen şehit savcıyı öldürenlerin ardından 'sadece türkülerini söylemek istiyordu' diye ağıt yakması normal mi? İstanbul'un 48 bin avukatından kaçı buna 'normal' der.

Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilemez.


 

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Yorumlar

543

arattalar elamlar kassiler hurriler guttiler lullubiler gilzanlar emrediler kaspiler mannalar urartular keyaniler medler iskitler sakalar kimmerler hunlar hakasya türkleri tuva türkleri altay türkleri ural türkleri sibirya türkleri daha nicesi rus türk cumhuriyetleri işgalci medeniyetleri tarihte zalimce alçakçar iranı yerleşik olarak dışardan gelip sürekli işgal edip mesken tutup iranı mahvetmişlerdir işgal etmişlerdir alçaklarca iranı tarihten buyana bu medeniyetler türk kavimleri türk boyları iranı zalimce mahvetmişlerdir
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Nur

Bu adamlar zaten bizim insanımız değil velevki değil ama insan adil olmalı iyi kötüden ayrıran idrak vermiş Allah bu kadar embesil adaletsiz ahlaksız olmak gerekmiyor karatersizlik insanın oğlunun geldiği en aşağalık nokta ne şarkılarını ne ne kendilerini isterim insan olmayı başaramamış yaratıklar .yaşayan ölüler
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