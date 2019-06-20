Metin Bozkurt kimdir? Metin Bozkurt saldırıya mı uğradı? İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt, İstanbul Beylikdüzü’nde 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Metin Bozkurt kimdir? Metin Bozkurt sağlık durumu nasıl?

İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt, İstanbul Beylikdüzü’nde 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Metin Bozkurt kimdir? Metin Bozkurt sağlık durumu nasıl? Saldırının ortaya çıkan görüntülerinde sekiz kişilik bir grubun Metin Bozkurt’u darp ettiği görülüyor. Saldırı sonrası yüzünden ağır şekilde yaralandığı görülen Bozkurt’un hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. İP İstanbul İl Teşkilatı kurucularından olan Metin Bozkurt, 23 Haziran Seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu için çalışmalarını sürdürüyordu.

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