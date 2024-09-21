Metin Arolat'ın ölüm sebebi ile ilgili şok detay!

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, şarkı söylerken fenalaşarak yere yığıldı. 52 yaşındaki şarkıcıya orada kalp masajı yapıldı.

Durum yetkililere bildirildi, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Metin Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının kesin ölüm sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken en kadın arkadaşı Demet Sağıroğlu'ndan dikkat çeken ifadeler geldi.

"ÖLÜM DİYETİNE KALBİ DAYANMADI"

Arolat'ın ölüm haberinin ardından hastaneye koşan Sağıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş.

Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM'den bana komik bir şeyler yazmış. Ailesi İzmir'deymiş. İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş.

"KOLUM UYUŞUYOR DEMİŞ"

Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra verin gömleğimi iyiyim ben, demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş. Çalıştığı yer buraya çok yakındı. Çalıştırmamışlar kalbini. Sevenlerine sabır dilerim. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin güle güle gitmiş çünkü. Her zamanki güleç yüzü ile. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.