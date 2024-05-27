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Medya Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!
Medya

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:28:00 - 2024-05-28 00:54:37
Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan kızı Duygu Nebioğlu, yine dikkat çeken iddialarla gündeme geldi.

Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Metin Akpınar'ın "tehdit" edildiğini açıkladı.

Nebioğlu önce, babası Metin Akpınar ve evinde çalışanların fotoğraf arşivinin elinde olduğunu söyledi.

Nebioğlu ardından, Akpınar'ın eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan Nebioğlu, paylaşımında şunları yazdı:

"Torununa ve oğluna silmedikleri hala hikayelerinde paylaştıkları için bayağı kızacaksın, dedeniz babanız Metin Akpınar..."
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"Ya bende sizin çalışanlarınızın fotoğrafları da var babacığım bayağı arşiv yapmışım aile fotoğraflarınızı..."

"Çalışanlarınız da ağzı durmamış hiç sağda solda bayağı konuşmuş hamamlarda bilgin olsun..."

"Karının kardeşine de bayağı iyi bakmışsın. O kadar tehdidi ben de alsam bende bakarım"

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Yorumlar

Adalet

Zina takipçisi akit

Bu kız da fena alıştı konuşulmaya

Herkesin bir günahı vardır...o günahın da bir bedeli vardır... her haberinde bir sınırı vardır...herkes kendi yaptığı zulmün pençesinde boğulur... şu aşağılık mahlukun haberlerini ısıtıp ısıtıp önümüze haber yapmayın Allah için...kaliteli haberler bulun...haber bulamıyorsanız size çok kaliteli haber linkleri atabilirim... bırakın ne hâlleri batsa görsünler...
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