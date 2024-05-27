Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Metin Akpınar'ın "tehdit" edildiğini açıkladı.

Nebioğlu önce, babası Metin Akpınar ve evinde çalışanların fotoğraf arşivinin elinde olduğunu söyledi.

Nebioğlu ardından, Akpınar'ın eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan Nebioğlu, paylaşımında şunları yazdı:

"Torununa ve oğluna silmedikleri hala hikayelerinde paylaştıkları için bayağı kızacaksın, dedeniz babanız Metin Akpınar..."

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"Ya bende sizin çalışanlarınızın fotoğrafları da var babacığım bayağı arşiv yapmışım aile fotoğraflarınızı..."

"Çalışanlarınız da ağzı durmamış hiç sağda solda bayağı konuşmuş hamamlarda bilgin olsun..."

"Karının kardeşine de bayağı iyi bakmışsın. O kadar tehdidi ben de alsam bende bakarım"