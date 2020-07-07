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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e soğuk duş

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:41:00 - 2020-07-07 17:47:02
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e soğuk duş

Katıldıkları bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Her iki isme de ayrı ayrı bu hapis cezası istendi. İddianamede her iki ismin de suç teşkil eden sözler sarf ettiği yönünde medyada haberler yer aldığı, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianame mahkemece kabul edildi. Yargılanmalarına önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde başlanacak.

Katıldıkları bir televizyon programında 21 Aralık 2018’de yaptıkları açıklamalar nedeniyle Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer almıştı.

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Yorumlar

Deniz

Herkesin haddini bilmesi gerekir. Sanatçı olduk diye insanları ötekileştirip , devletimizin başı sayın Cumhurbaşkanımız a hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Önce insan olsunlar.
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oflu baba

COK GUZEL BIR HABER DE CEZA EVINDE BU IKI ZIBIDIYE DEVLETIN YEMEGI VE SUYU VERILMESIN KENDI CEBINDEN YESINLER SADECE DEVLETIN HUCRESINDE YATIP KALKSINLAR
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