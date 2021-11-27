Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti

Oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında Cem Yılmaz’ı “Cem Yılmaz'ın oyunculuk kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil, stand-up'da aktörlük gerekmiyor.” sözleriyle eliştirmişti. Akpınar, geri vites yaparak Cem Yılmaz’dan özür diledi.

Geri vites yapıp özür diledi

80 yaşındaki Metin Akpınar, Stand-up hakkında konuşurken Cem’in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söylediğini hatırlatarak “Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem’in kırılmasını hiç istemem. Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” şeklinde konuştu.

Muhalefetin kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti

CHP’nin kanalı olarak bilinen Halk TV’de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Metin Akpınar, siyasete de el atarak muhalefete akıl verdi. Muhalefetin henüz cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak bir oya sahip olmadığını itiraf eden Metin Akpınar, şunları söyledi:

“İkisi için de çok olumlu konuşamayacağım. Biz biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz. Seçim yapılıyor o nedenle demokrasi yok diyemiyorum. Ama tam demokrat değiliz. Muhalefet bu yönetimin karşısına demokrasi blokunu koyamadı. İktidarı amaçlayanlar için bunların hepsi bir bütün; önce rejimi tasfiye edip, demokrasi ile devam etmesi sonra kendi çıkarlarına bakması daha doğru diye düşünüyorum. Çare muhalefette birlik, akıl onu söylüyor.”





