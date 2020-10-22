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Aktüel Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 günde 69 kişi öldü
Aktüel

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 günde 69 kişi öldü

Türkiye genelinde 9 Ekim'den bu yana düzenlenen sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 442 kişiden 94'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:09:14 -
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 günde 69 kişi öldü

İZMİR (AA) - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana ülke genelinde 69 kişi yaşamını yitirdi.

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde bir evde Şevket Özgür Y. (48) ile Havva Ö'nün (42) rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Havva Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Didim Devlet Hastanesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Şevket Özgür Y. ise Aydın Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesi'nde yaşayan M.A. rahatsızlanınca tedavi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metil alkolden zehirlendiği belirlenen M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- 69 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana 14 günlük süreçte İzmir'de 27, İstanbul'da 10, Aydın'da 8, Kırıkkale ve Mersin'de 7'şer, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a çıktı. 

- Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 442 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 94'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son 24 saat içinde Çorum'da jandarma ekiplerince 8 bin 840 litre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 230 litre, İzmir'in Torbalı ilçesinde bin 980 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de yaklaşık 20 ton kaçak şarabın bulunduğu depoya baskın düzenlendi.

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