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Aktüel

METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP’nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:13:26 -
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP’nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.


MSB’den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP, çevre güvenliği alınarak METİ timlerimiz tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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