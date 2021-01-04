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Aktüel Meteorolojinin yağış uyarısı çiftçiye umut oldu
Aktüel

Meteorolojinin yağış uyarısı çiftçiye umut oldu

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, kuraklık, nehir seviyeleri ve baraj doluluk hacimlerinde de görülüyor - Meteorolojinin yağış uyarısına sevinen çiftçi, yağışın, sulamada kullanılan barajlar ve toprak için "can suyu" olmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:03:45 -
Meteorolojinin yağış uyarısı çiftçiye umut oldu

KIRKLARELİ (AA) - Meteorolojinin "yağış uyarısı" çiftçiyi sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirilmesinde, Trakya için sağanak tahmininde bulundu.

Beklenen yağışların hem sulama için kullanılacak barajlara hem de toprağa iyi geleceğinden umutlu olan çiftçi, son yağış uyarısını sevinçle karşıladı.

-Son yılların en kurak günleri

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, kuraklık, nehir seviyeleri ve baraj doluluk hacimlerinde de görülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü.

Seviyesi en çok düşen barajlardan biri de Kayalıköy Barajı.

Edirne'ye de içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 6 seviyelerine geriledi.

- "Barajımızın suyunun artmasını umut ediyoruz"

Baraja adını da veren köyün muhtarı Cengiz Yürekli, AA muhabirine, son 15 yılın en kurak yılının yaşandığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin gerilediğini anlatan Yürekli, gelecek yağışlarla barajın su seviyesinin artacağına inandığını ifade etti.

Bölge için yaklaşık 1 hafta sağanak tahmini olduğunu belirten Yürekli, "Kayalıköy Barajı, geçen yıl kurak gitmesi, bu yıl da yağışların olmamasından dolayı şu anda yüzde 6 civarına düşmüş durumda. Bölgemizde etkili olması beklenen yağışlarla barajımızın suyunun artmasını umut ediyoruz. Çiftçinin zaten kuraklıktan sıkıntısı vardı. Bir de su seviyesi de düşünce sulamada bu sene kısıtlı oldu." diye konuştu.

Yürekli, yağışların devam etmesi ile barajların da su seviyesinin artacağına inandığını belirtti.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise yağış tahminlerinin çiftçiyi umutlandırdığını belirtti.

Şaylan, beklenen yağışların hem ekili alanlara hem de barajlara katkısının olacağına inandığını ifade etti.

Çiftçi Muzaffer Bayram ise son yağışların tarım alanlarına ilaç gibi geldiğini belirterek, hafta boyu beklenen yağışların da katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

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