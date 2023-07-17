Meteoroloji'nin son tahmini dehşete düşürdü: Resmen çok büyük çok, 2'nci sıcak hava dalgası geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu tahmin milyonlarca kişi planlarını iptal ettirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerde 2. sıcak hava dalgasının ülkemizde etkisini göstereceğini belirtti. Prof. Dr. Şen sıcaklıklara karşı önlem niteliğinde tavsiyelerde bulundu.
Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında sıcaklıklarla ilgili "Bir haftadır süren sıcak hava dalgası devam ediyor. Marmara bölgesinde normallere döndü fakat Akdeniz ve Ege bölgesinde hala aşırı sıcaklar etkili oluyor. İstanbul'da bugün 30- 31 dereceki bu Temmuz ayı ortalamasıdır. Bugün, yarın da bu şekilde geçecek ama Çarşamba'dan sonra Perşembe, Cuma, Cumartesi tekrar ikinci bir sıcak hava dalgası Marmara bölgesinde de, İstanbul'da da etkili olacak. İstanbul'da boğazların etkisinden kanalize ederek havayı soğutmasından dolayı 30 dereceye indi. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya bu civarlarında hala sıcaklık yüksek. Sıcakların yanında rüzgar biraz kuzey bölgelerde var fakat rüzgarda hafif orman yangınlarında çok dikkat edelim. " ifadelerini kullandı.
SICAKLARDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?
Prof. Dr. Şen sıcaklıklara karşı "Açık ve bol elbiseler tercih edilmeli. Şapkasız veya şemsiyesiz çıkılmaması lazım. 11.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinlikle yaşlılar, kronik hasta olanlar ve bebeklerin dışarı çıkmasında sakınca var. Sıkıntı çekmemek için suyumuza idareli kullanalım." dedi.
UYARILAR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Milliyete göre: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yarın(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İlginizi çekebilir→ Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın füze gibi uçtu! İslam Memiş son tahminini açıkladı: O rakamı görecek→ TIKLAYINIZ