Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.