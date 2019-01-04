Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta yoğun kar öngörülüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde yarın havanın çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta yoğun kar şeklinde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış olacağı öngörülüyor. Öte yandan Kuzey Ege ve Marmara'da fırtına bekleniyor.