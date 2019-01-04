0553 313 94 23

Meteorolojiden yağış uyarısı

Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta yoğun kar bekleniyor

04 Ocak 2019 Cuma 13:09
Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta yoğun kar öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde yarın havanın çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta yoğun kar şeklinde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış olacağı öngörülüyor. Öte yandan Kuzey Ege ve Marmara'da fırtına bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:09
  1. Meteoroloji
  2. yağış uyarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 yılı ihracat rakamları açıklandı
    1. 2018 yılı ihracat rakamları açıklandı
    2. Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar..
    3. Polis Akademisi sınav sorularının..
    4. Savaşın acımasız yüzünden kışın zor..
    5. İran donanması Atlas Okyanusu'na..
    6. Tobias Heintz, Kasımpaşa'da
    7. İzmir'de suç örgütü operasyonu
    8. GÜNCELLEME 2 - Iğdır'da terör..
    9. Eskrim: Gençler Kılıç Dünya Kupası
    10. İhracatta tarihi rekor
    11. Medipol Başakşehir'den Robinho'ya imza..
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Gaziantep'te çöken yoldaki araçlar..
    14. Tahincioğlu All-Star için oylama sürüyor
    15. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler..
    16. Meteorolojiden yağış uyarısı
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Almanya'da işsizlik arttı
    19. Katılım Emeklilik, sözleşmeartışında..
    20. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var