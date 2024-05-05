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Gündem Meteorolojiden yağış uyarısı!
Gündem

Meteorolojiden yağış uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 15:12:00 - 2024-05-05 15:29:29
Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Tedbirli olunması için çağrı yapıldı!

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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