Meteorolojiden vatandaşlara önemli uyarı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Rüzgarların genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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