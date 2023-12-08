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Gündem Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! THY o ile seferlerini iptal ettiğini duyurdu
Gündem

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! THY o ile seferlerini iptal ettiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-08 17:27:00 -
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! THY o ile seferlerini iptal ettiğini duyurdu

Gaziantep'te şiddetli yağış ve fırtınanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gaziantep ve çevresi için şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Ani sel ve su baskınları karşın vatandaşlara uyarıda bulunan yetkililer, teyakkuzda olunmasını istedi.

Türk Hava Yolları (THY) da, Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep’te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 08 Aralık ve 09 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

Seyahat edecek vatandaşların THY'nin resmi internet sitesinden uçuşlarını kontorl etmesi gerektiği belirtildi.
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