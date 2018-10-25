Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Sağanak, fırtına, kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya hariç ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, zamanla İç Ege'nin, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize,Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.





Sıcaklıklar 12 derece düşüyor

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın; Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.





Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!

Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı: Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak devam ediyor. Sağanak yağış bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

5 il için soğuk hava ve kar uyarısı

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için soğuk hava, kar yağışı ve sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ani sıcaklık değişimi, kuvvetli yağış ve rüzgar ile yüksek kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak 6-12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25 Ekim Perşembe günü bütün yurtta yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışların zamanla Kayseri ile Sivas'ın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Sivas ile Kayseri'nin iç ve doğu kesimlerinde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği bekleniyor."

Cuma günü Kayseri'nin güney ve doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin öğle saatlerine kadar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ani sıcaklık değişimi, kuvvetli yağış ve rüzgar ile yüksek kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olum