Meteorolojiden uyarı! "Tedbir alın"

İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimizde bugün yağış bekleniyor. Sağanak yağışın etkili olacağı iller Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il duyurulurken raporda "Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadeleri kullanıldı.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde hafta sonu yerel olarak sağanak tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.