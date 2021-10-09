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Gündem Meteorolojiden uyarı! "Tedbir alın"
Gündem

Meteorolojiden uyarı! "Tedbir alın"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklenen bölgeleri uyardı. Ayrıca Marmara'da şiddetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbir alınması söylendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 08:34:00 -
Meteorolojiden uyarı! "Tedbir alın"

İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimizde bugün yağış bekleniyor. Sağanak yağışın etkili olacağı iller Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il duyurulurken raporda "Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadeleri kullanıldı.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde hafta sonu yerel olarak sağanak tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

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