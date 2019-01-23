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Meteoroloji'den uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 06:14
Meteoroloji'den uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle, güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli esecek.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 06:45
  1. Uşak
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Edirne
  7. Denizli
  8. Çanakkale
  9. Aydın
  10. Meteoroloji
  11. sağanak yağaş
  12. yağış
  13. hava durumu

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