Meteoroloji'den uyarı: Bu tarihe dikkat!

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Karadeniz, kıyı Akdeniz ve kuzey Ege Bölgeleri'ne yağmur geliyor. Sağanak yağışın 31 Ekim bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile İstanbul'un kuzeybatısında, gece ve yarın (1 Kasım) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklık

Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; öğle saatlerinden sonra doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, batısında yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Cuma günü (01.11.2019) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.