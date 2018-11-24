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Meteorolojiden uyarı az önce geldi! Pazartesiden itibaren

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre pazartesiden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:39
Meteorolojiden uyarı az önce geldi! Pazartesiden itibaren

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
Bursa: Parçalı bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:39
  1. Kilis
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Gaziantep
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  14. kuvvetli yağmur

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