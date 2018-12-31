Meteoroloji'den uyarı

ANKARA (AA) - Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinin yarın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve gece Doğu Karadeniz, DoğuAnadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Edirne çevrelerinin, yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde veBolu çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve

Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve Manisaçevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bugece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya veMuğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksekkesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğukesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pushadisesi görüleceği öngörülüyor.