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Gündem Meteoroloji'den uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor
Gündem

Meteoroloji'den uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-12-01 15:26:00 -
Meteoroloji'den uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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