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Meteorolojiden üreticiye zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen hafif zirai don nedeniyle çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

17 Ocak 2019 Perşembe 18:34
Meteorolojiden üreticiye zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer alan Adana, Tarsus, Osmaniye ve Hatay'da beklenen hafif zirai don nedeniyle çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece ve yarın 'Cuma' sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde Adana, Tarsus, Osmaniye, Hatay illerinde, hafif şiddette don tehlikesi beklenmektedir. Don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:34
  1. Osmaniye
  2. Hatay
  3. Adana
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. Zirai don uyarısı
  6. üreticiye uyarı

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